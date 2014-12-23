Тымчук: В рядах боевиков началось повальное дезертирство (видео)

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

«На блокпостах продолжают нести службу всего по несколько человек», - сообщает он.

В то же время, в районе Докучаевска зафиксировано значительное формирование боевиков – более 200 замаскированных под «ополчение» российских наемников.

Читайте такжеК боевикам приехали специалисты из РФ, которые проверяют помещения на наличие «прослушки» - ИС

«Данное формирование имеет на вооружении несколько артиллерийских систем (до 6 единиц), а также 10 боевых бронированных машин (ББМ)», - добавляет Тымчук.

В то же время, между Еленовкой и Гранитным действуют четыре смешанные мобильные группы боевиков, которые передвигаются на гражданском автотранспорте. В составе данных групп – минометные расчеты, снайперы и гранатометчики.