Тымчук: В рядах боевиков началось повальное дезертирство (видео)
С передовых позиций российско-террористических войск в районе трассы Мариуполь – Донецк, от Новотроицка до Еленовки, отмечается массовое дезертирство местных боевиков.
Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в своем Facebook.
«На блокпостах продолжают нести службу всего по несколько человек», - сообщает он.
В то же время, в районе Докучаевска зафиксировано значительное формирование боевиков – более 200 замаскированных под «ополчение» российских наемников.
Читайте такжеК боевикам приехали специалисты из РФ, которые проверяют помещения на наличие «прослушки» - ИС
«Данное формирование имеет на вооружении несколько артиллерийских систем (до 6 единиц), а также 10 боевых бронированных машин (ББМ)», - добавляет Тымчук.
В то же время, между Еленовкой и Гранитным действуют четыре смешанные мобильные группы боевиков, которые передвигаются на гражданском автотранспорте. В составе данных групп – минометные расчеты, снайперы и гранатометчики.