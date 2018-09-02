Симфонический оркестр Уэльса в августе провел тур в оккупированном Крыму

Британские музыканты игнорируют протесты украинской стороны, и заявляют, что у Крыма «сложная история».

Симфонический оркестр Уэльса (Великобритания) спровоцировал дипломатический скандал, проведя тур в оккупированном Россией Крыму.

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Как сообщает Daily Mail, в августе оркестр отыграл в шести оккупированных городах Крыма (в частности – в Севастополе и Симферополе) в ходе 12-дневного тура.

Всвязи с этим посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко уличила музыкантов в легитимизации незаконной аннексии украинского Крыма Россией.

В своем письме, подготовленном в преддверии тура, украинский дипломат напомнила музыкантам, что РФ находится под международными санкциями ЕС, США и многих прочих стран. Она также призвала британцев отменить все мероприятия на территории оккупированной территории Украины.

Тем не менее, тур состоялся, и музыканты не скрывают своего восторга по этому поводу, опубликовав о нем полный отчет в соцсетях. На сайте оркестра отмечается, что с 13 по 24 августа музыканты посетили Москву, Краснодар и Крым.

Сообщается также, что после возвращения в Великобританию, оркестр получил множество отзывов "как позитивных, так и негативных". Большинство негативных сообщений поступили "от украинских журналистов и блогеров".

В заявлении музыкантов при этом, утверждается, что у Крыма «сложная история», и он был частью России с 1783 года, а большинство его населения на сегодня – этнические русские.