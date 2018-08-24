"Москву не остановят футбольные чемпионаты и свадебные танцы": Порошенко встретился с советником Трампа

Глава Украинского государства Петр Порошенко поблагодарил Соединенные Штаты за принятие Крымской декларации, которой было подтверждено непризнание оккупации Крыма Россией.

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что объединенная мощная позиция цивилизованного мира во главе с глобальным лидерством Соединенных Штатов Америки способна остановить агрессивные действия Москвы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в начале встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, которая проходит в Киеве.

"Хочу подчеркнуть, что Москву не остановят футбольные чемпионаты, не остановят свадебные танцы, не остановят подарки газовых потоков. Москву остановит объединенная мощная позиция цивилизованного мира с глобальным лидерством наших партнеров - Соединенных Штатов Америки", - сказал Порошенко.

Он добавил, что очень ценит роль США в мире и благодарит американских партнеров, и в частности президента США Дональда Трампа, за поддержку Украины.

Порошенко отметил, что благодарит Трампа "за очень теплые слова, которые он высказал в поздравлении по случаю 27-й годовщины украинской независимости".

"Я был очень тронут и хотел бы четко подчеркнуть слова благодарности", - отметил Порошенко.

Также глава государства подчеркнул, что украинская армия является одной из "самых сильных и эффективных армий в Европе".

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"Мы прочно держим Россию на линии соприкосновения, даем достойный отпор", - заявил Порошенко.

Он отметил участие военнослужащих стран НАТО вместе с украинскими военными в параде по случаю 27-й годовщины независимости Украины.

Кроме того, президент заявил, что приезд в Украину представителей администрации Трампа "не нравится врагам" и делает "счастливыми наших друзей".

"Это означает, что мы движемся в абсолютно правильном направлении", - считает Порошенко.

По его словам, визит Болтона в День Независимости является ярким свидетельством мощной поддержки, которую Соединенные Штаты оказывают Украине.

Глава государства поблагодарил Болтона за принятие Крымской декларации, которая "четко продемонстрировала позицию Соединенных Штатов Америки по отношению к незаконно аннексированному Россией, оккупированному Крыму".

"Хочу обратить ваше внимание, что позиция по декларации была поддержана сразу же многими нашими партнерами и в Европейском Союзе, и Канаде, и по всему миру, и думаю, что это был правильный, абсолютно решительный шаг", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 26 июля на сайте Госдепартамента США от имени государственного секретаря Майка Помпео была обнародована Крымская декларация, в которой Соединенные Штаты Америки призвали Российскую Федерацию прекратить оккупацию украинского Крыма.

Также в документе США задекларировали обязанность соблюдать непризнание претензий РФ на суверенную территорию Украины.