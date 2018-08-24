"Москву не остановят футбольные чемпионаты и свадебные танцы": Порошенко встретился с советником Трампа
Президент Украины Петр Порошенко убежден, что объединенная мощная позиция цивилизованного мира во главе с глобальным лидерством Соединенных Штатов Америки способна остановить агрессивные действия Москвы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в начале встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, которая проходит в Киеве.
"Хочу подчеркнуть, что Москву не остановят футбольные чемпионаты, не остановят свадебные танцы, не остановят подарки газовых потоков. Москву остановит объединенная мощная позиция цивилизованного мира с глобальным лидерством наших партнеров - Соединенных Штатов Америки", - сказал Порошенко.
Он добавил, что очень ценит роль США в мире и благодарит американских партнеров, и в частности президента США Дональда Трампа, за поддержку Украины.
Порошенко отметил, что благодарит Трампа "за очень теплые слова, которые он высказал в поздравлении по случаю 27-й годовщины украинской независимости".
"Я был очень тронут и хотел бы четко подчеркнуть слова благодарности", - отметил Порошенко.
Также глава государства подчеркнул, что украинская армия является одной из "самых сильных и эффективных армий в Европе".
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"Мы прочно держим Россию на линии соприкосновения, даем достойный отпор", - заявил Порошенко.
Он отметил участие военнослужащих стран НАТО вместе с украинскими военными в параде по случаю 27-й годовщины независимости Украины.
Кроме того, президент заявил, что приезд в Украину представителей администрации Трампа "не нравится врагам" и делает "счастливыми наших друзей".
"Это означает, что мы движемся в абсолютно правильном направлении", - считает Порошенко.
По его словам, визит Болтона в День Независимости является ярким свидетельством мощной поддержки, которую Соединенные Штаты оказывают Украине.
Глава государства поблагодарил Болтона за принятие Крымской декларации, которая "четко продемонстрировала позицию Соединенных Штатов Америки по отношению к незаконно аннексированному Россией, оккупированному Крыму".
"Хочу обратить ваше внимание, что позиция по декларации была поддержана сразу же многими нашими партнерами и в Европейском Союзе, и Канаде, и по всему миру, и думаю, что это был правильный, абсолютно решительный шаг", - сказал Порошенко.
Как сообщал УНИАН, 26 июля на сайте Госдепартамента США от имени государственного секретаря Майка Помпео была обнародована Крымская декларация, в которой Соединенные Штаты Америки призвали Российскую Федерацию прекратить оккупацию украинского Крыма.
Также в документе США задекларировали обязанность соблюдать непризнание претензий РФ на суверенную территорию Украины.