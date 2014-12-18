Немецкий эксперт: Путин намерен продолжать прежний курс

Об этом в интервью DW по итогам ежегодной пресс-конференции российского лидера заявил руководитель программ Восточной Европы и Центральной Азии в Германском обществе внешней политики Штефан Майстер, сообщает Росбалт.

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"По сути, ничего нового он не сказал. Он намерен продолжать прежний курс. Ни во внешней, ни в экономической политике он ничего менять не собирается. Несмотря на кризис в России, он будет продолжать прежнюю политику, которую считает правильной. Он долго рассуждал об Иране и альтернативах развития сотрудничества с другими странами. Но ни словом не обмолвился о центральных проблемах российского кризиса", — сказал Майстер.

Вместе с тем, по словам эксперта, риторика по отношению к Украине слегка изменилась.

"Слово "фашисты" звучит реже. У меня сложилось впечатление, что Москва готова говорить с Киевом о замораживании конфликта", — добавил Майстер. Однако, считает он, чтобы хоть как-то успокоить рынки, где, по его словам, "царит кризис доверия к России", "необходима совершенно другая политика по отношению к Украине, другая экономическая политика, другая риторика".