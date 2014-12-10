В Украине создали Секретариат сотрудничества по безопасности с НАТО и ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко, который представил журналистам назначенного руководителя.

По словам Наливайченко, сегодня для Украины очень важными являются возобновление сотрудничества по безопасности, реформированию структур по вопросам безопасности, возобновление гражданского контроля за структурами безопасности и поднятие на более высокий уровень сотрудничество Украина-НАТО, Украина-ЕС.

Он отметил, что созданный секретариат будет открыт для трудоустройства экспертов, квалифицированной и образованной молодежи.

В свою очередь Марчук отметил, что активизация сотрудничества по безопасности Украины с НАТО и ЕС обретает новый импульс, и это буде иметь еще больше значение, когда Верховная Рада отменит внеблоковый статус Украины, что откроет для страны большой путь к сотрудничеству с этими структурами.

Читайте такжеУкраинская армия должна соответствовать стандартам НАТО – ЯценюкВ то же время, по словам Марчука, это не будет означать, что Украина получит возможность сразу подать заявку на вступление в НАТО, поскольку понадобится много времени для соответствующей подготовки и реформирования.

«Украине действительно придется пройти очень тяжелый путь, если она захочет присоединиться к НАТО», - сказал Марчук.