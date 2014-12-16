Боевики обстреливают Донецкий аэропорт с территории православного монастыря

Боевики обстреливают позиции украинских военных в Донецком аэропорту с территории православного монастыря. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«По состоянию на 13.00 эпицентром событий дня в АТО остается международный аэропорт «Донецк»», - говорится в сообщении.

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«В целом, за первую половину дня террористы 8 раз вели обстрелы позиций наших войск. Из них 4 раза – по укреплениям сил АТО на донецком аэродроме. Против наших «киборгов» бандиты используют снайперское оружие и гранатометы. Отмечаем, что члены незаконных вооруженных формирований продолжают использовать в качестве стрелковых позиций здание православного монастыря», - отмечает пресс-центр АТО.

Также сообщается, что остальные обстрелы состоялись в районах населенных пунктов Старый Айдар, Станица Луганская, Счастье. Бойцы сил АТО, придерживаясь условий режима «тишина», огонь в ответ не открывали.