Зурабов прибыл в администрацию президента согласовать дату встречи контактной группы
Посол России в Украине Михаил Зурабов сегодня вечером пришел в здание администрации президента.
Об этом в своем "Твиттере" сообщила журналист Татьяна Даниленко.
Встретила в АП Зурабова. Зашел без проверки документов и не через рамку.
- Tetiana Danylenko (@tdanylenko) December 12, 2014
Между тем, по данным "Украинской правды", руководитель пресс-службы президента Андрей Жигулин сообщил, что целью визита посла является согласование даты встречи трехсторонней контактной группы. "Дипломаты и народные депутаты, имея иммунитет, имеют право заходить в администрацию президента без проверки. И посол Российской Федерации как любой другой дипломат также проходит без рамок и проверки вещей", - сказал он.
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"Относительно цели его визита - согласование даты консультации контактной группы в Минске. Контакты с послом являются необходимыми и приемлемыми", - отметил он.
На вопрос, с кем именно была встреча в администрации президента, Андрей Жигулин отметил, что "это вопрос некорректный, считая сложность ситуации".