Зурабов прибыл в администрацию президента согласовать дату встречи контактной группы

Об этом в своем "Твиттере" сообщила журналист Татьяна Даниленко.

Встретила в АП Зурабова. Зашел без проверки документов и не через рамку. - Tetiana Danylenko (@tdanylenko) December 12, 2014

Между тем, по данным "Украинской правды", руководитель пресс-службы президента Андрей Жигулин сообщил, что целью визита посла является согласование даты встречи трехсторонней контактной группы. "Дипломаты и народные депутаты, имея иммунитет, имеют право заходить в администрацию президента без проверки. И посол Российской Федерации как любой другой дипломат также проходит без рамок и проверки вещей", - сказал он.

Читайте такжеСМИ "засекли" посла РФ Зурабова поздно вечером на выходе из здания АП

"Относительно цели его визита - согласование даты консультации контактной группы в Минске. Контакты с послом являются необходимыми и приемлемыми", - отметил он.

На вопрос, с кем именно была встреча в администрации президента, Андрей Жигулин отметил, что "это вопрос некорректный, считая сложность ситуации".