Зурабов прибыл в администрацию президента согласовать дату встречи контактной группы

18:32, 12 декабря 2014
Политика
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Посол России в Украине Михаил Зурабов сегодня вечером пришел в здание администрации президента.

Зурабов пришел в администрацию президента решать вопрос о дате переговоров / i-g-t.org

Об этом в своем "Твиттере" сообщила журналист Татьяна Даниленко.

Между тем, по данным "Украинской правды", руководитель пресс-службы президента Андрей Жигулин сообщил, что целью визита посла является согласование даты встречи трехсторонней контактной группы. "Дипломаты и народные депутаты, имея иммунитет, имеют право заходить в администрацию президента без проверки. И посол Российской Федерации как любой другой дипломат также проходит без рамок и проверки вещей", - сказал он.

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"Относительно цели его визита - согласование даты консультации контактной группы в Минске. Контакты с послом являются необходимыми и приемлемыми", - отметил он.

На вопрос, с кем именно была встреча в администрации президента, Андрей Жигулин отметил, что "это вопрос некорректный, считая сложность ситуации".

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