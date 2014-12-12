На командование штаба АТО открыли более полусотни дел по статье «государственная измена»

Об этом заявил глава спецслужбы Валентин Наливайченко, передает пресс-служба ведомства.

"Нам удалось в течение нескольких месяцев добиться, и это было главным для нас, чтобы не было предателей в штабе АТО", - сказал Наливайченко.

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Также Наливайченко сообщил, что по материалам подразделений контрразведки СБУ начато 235 уголовных производств, в том числе около 50-ти по статье "государственная измена".

По словам Наливайченко, сегодня можно говорить об отсутствии предательства в штабе АТО, но сотрудники СБУ продолжают держать ситуацию на контроле, находясь "на передовой" в зоне АТО, предупреждая попытки диверсий и терактов.