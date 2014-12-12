Боевики столкнулись с нехваткой живой силы и дезертирством при формировании «армии Новороссии» - Тымчук

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«На данный момент принято решение о формировании 7-ми общевойсковых (пехотных) бригад, 1-й артиллерийской и 1-й танковой бригады, ряда отдельных батальонов», - сообщает Тымчук.

В то же время, по его информации, реализация этих планов наталкивается на острую нехватку личного состава, что усугубляет растущее число дезертиров и нежелание командиров местных бандформирований подчиняться единому военному командованию. Также существуют проблемы с централизованными поставками из РФ боевой техники и вооружения для оснащения «армии Новороссии» на постоянной основе.

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Проблемой боевиков, по словам Тымчука, является и невозможность проводить ремонт боевой техники.

«В настоящий момент эта проблема решается путем фрагментарного использования машиностроительных и ремонтных мощностей региона. Однако при создании «регулярной армии» необходимы специализированные мощности и наличие значительного количества подготовленных специалистов. В «ЛНР» и «ДНР» на данный момент не видят путей решения этих проблем», - пишет Тымчук.