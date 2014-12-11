Боевики открыли огонь по взводу военных РФ, перепутав его с силами АТО – Тымчук

Об этом сообщает руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«В районе северо-восточнее Донецкого аэропорта по совершавшей перемещение группе 7-го отряда специального назначения "Росич" Внутренних войск МВД РФ миномётный взвод местных боевиков открыл огонь, приняв российских военнослужащих за украинский спецназ. Среди российских спецназовцев есть жертвы, по предварительным данным, уничтожен командир группы», - сообщил Тымчук.

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Кроме того, по данным ИС, боевики продолжают обстрелы. На протяжении последних суток в районе Марьинки обстрелы со стороны боевиков продолжались несколько часов. Южнее Авдеевки стрельба продолжалась около 1 часа.

В то же время, в Ясиноватую зашёл очередной конвой снабжения боевиков. «Порядка 10 грузовых автомобилей, доставивших в основном боеприпасы. Через н.п.Шахтёрск в сторону госграницы с Россией проследовали пустые грузовики (до 15 единиц) с сопровождением из российских военнослужащих», - сообщил Тымчук.