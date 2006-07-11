Президент не исключает, что распустит Верховную Раду
Если переговоры будут не результативными
Президент Виктор Ющенко не исключает, что распустит Верховную Раду, если парламентские силы не достигнут компромисса.
Отвечая на вопрос журналистов, собирается ли он распустить парламент, президент ответил, что "будет поступать в рамках действующей Конституции".
"Если переговоры будут не результативными, если они будут проведены с нарушением Конституции и законов, я эту норму использую", - подчеркнул Ющенко.
Как известно, по конституции президент имеет право досрочно прекратить полномочия
Верховной Рады Украины, если:
1) на протяжении одного месяца в Верховной Раде не сформирована коалиция депутатских фракций согласно статье 83 этой Конституции;
2) на протяжении шестидесяти дней после отставки Кабинета министров не сформирован персональный состав Кабинета министров;
3) на протяжении тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.
"С другой стороны, я хотел бы, чтобы каждая сторона была ответственной. Чудес после выборов не будет. Я хотел бы, чтобы те 5 политических сил, которые есть в парламенте, ощутили всю государственную ответственность", - добавил президент.