В ЕС ожидают от Украины прозрачного расследования убийства Шеремета

Также в ЕС считают, что прогресс в этом деле будет важен для обеспечения доверия граждан к правоохранительным органам.

Европейский Союз ожидает, что украинская власть проведет прозрачное расследование убийства журналиста Павла Шереметы, которое было совершено два года назад в центре Киева, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Об этом заявляет Представительство Европейского Союза в Украине на странице в Facebook.

"Мы ожидаем, что украинская власть проведет прозрачное расследование этого преступления, чтобы привлечь виновных к ответственности. Прогресс в этом деле, без сомнения, будет важным для обеспечения доверия граждан к правоохранительным органам", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июля, пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил, что на данном этапе расследования отрабатывается четыре основные версии относительно мотивов совершения убийства журналиста Павла Шеремета 20 июля 2016 года. Среди них - профессиональная журналистская деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизация обстановки в Украине, ошибка объектом (взорванный автомобиль принадлежал гражданской жене журналиста Елене Притуле).

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В этот же день первый заместитель председателя Нацполиции – начальник криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что полиция продолжает работу над идентификацией личности, которая была зафиксирована камерами видеонаблюдения во время минирования автомобиля Шеремета.

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Генеральный прокурор Юрий Луценко называл основной версией убийства журналиста в отместку за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключал, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Он также заявил, что Национальная полиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, что касается убийства журналиста.