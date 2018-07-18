Нардеп Сергей Каплин: Новая Украина должна быть такой, как Одесса

Одной из локаций в Одессе, где созданы условия для решения практически всех социальных вопросов, сегодня является недавно открытый Центр интегрированных услуг.

Вопрос социальной защиты населения - ключевой для всех уровней власти, а качество оказания социальных услуг является основным показателем готовности Украины к интеграции в Евросоюз.

Этот и другие тезисы звучали сегодня, 18 июля, в ходе совместного выездного заседания в Одессу комитета Верховной рады Украины по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения с представителями местных и региональных органов исполнительной власти и общественных организаций.

Площадкой для диалога была выбрана Одесса. В частности, Центр интегрированных услуг на ул. Косовской, где созданы все условия для проведения подобных встреч, тем более, как отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, определяющих вектор развития социальной политики Украины.

В ходе диалога Геннадий Труханов отметил, что в рамках децентрализации власти на места переданы не только полномочия, но и обязательства, в том числе, бережное расходование бюджетных средств.

«Как можно оценить социальную услугу? Сколько мы можем потратить из бюджета для ее оказания? Во сколько можно оценить необходимость создания доступной среды? Как можно оценить, что человек реализовал свое законное право получить вовремя документы, справку, оформить субсидию и так далее? Городская власть в рамках своих полномочий не боится брать на себя ответственность и принимать решения, направленные на социальную защиту населения», подчеркнул Геннадий Труханов.

Одной из локаций в Одессе, где созданы условия для решения практически всех социальных вопросов, сегодня является недавно открытый Центр интегрированных услуг. По оценке профильного Министерства, на данный момент это - единственный Центр в Украине, где оказание социальных и административных услуг максимально адаптировано к европейской системе.

Так, еще год назад пропускная способность в социальных учреждениях, оказывающих административные и социальные услуги, была на уровне 3 тысяч человек в месяц. С момента открытия Центра эта цифра достигла 15 тысяч посетителей ежемесячно.

Народный депутат Украины, первый заместитель главы комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Сергей Каплин рассказал, что с целью оценки качества услуг лично побывал на приеме у администратора Одесского Центра интегрированных услуг, где буквально через пару минут после регистрации в электронной очереди попал на прием и получил исчерпывающий ответ на свой вопрос.

«Такой Центр должен быть в каждом городе, в котором человек чувствует себя не просящим, а полноценным партнером власти. Я рад, что усилиями города в Одессе такой Центр создан. Это пример для мэра каждого города нашей страны», - отметил Сергей Каплин.

Нардеп отметил также работу всей команды социального сектора Одессы, подчеркнув, что она должна участвовать не только во внедрении социальной реформы, но и в ее формировании: « Я пригласил мэра Одессы Геннадия Труханова войти в состав социального совета в качестве представители от Одесской области. Новая Украина должна быть такой, как Одесса».