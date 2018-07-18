Минюст анонсировал новые иски в ЕСПЧ насчет военной агрессии России

В конце сентября-начале октября состоится презентация доказательной базы, которая содержится в этих исках.

В ближайшее время Украина обратится с очередными исками в Европейский суд по правам человека относительно продолжения военной агрессии России.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр юстиции Павел Петренко.

Он отметил, что в конце сентября-начале октября состоится презентация доказательной базы, которая содержится в этих исках.

В то же время Петренко отметил, что пока неясно, в какой форме будут эти иски: это будет дополнение к предыдущим, отдельные заявления, или «будут отдельные заявления Украины против России за те периоды, которые не охвачены предыдущими делами».