Минюст анонсировал новые иски в ЕСПЧ насчет военной агрессии России
15:07, 18 июля 2018Политика
36 0
В конце сентября-начале октября состоится презентация доказательной базы, которая содержится в этих исках.
Петренко отметил, что пока не понятно, в какой форме будут эти иски / фото УНИАН
В ближайшее время Украина обратится с очередными исками в Европейский суд по правам человека относительно продолжения военной агрессии России.
Читайте такжеПАСЕ продолжит наблюдать за ситуацией с правами человека в оккупированном Крыму
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр юстиции Павел Петренко.
Он отметил, что в конце сентября-начале октября состоится презентация доказательной базы, которая содержится в этих исках.
В то же время Петренко отметил, что пока неясно, в какой форме будут эти иски: это будет дополнение к предыдущим, отдельные заявления, или «будут отдельные заявления Украины против России за те периоды, которые не охвачены предыдущими делами».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter