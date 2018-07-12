Порошенко подтвердил, что проведет переговоры с Трампом в четверг

Ранее о запланированных переговорах президентов США и Украины сообщали лишь дипломатические источники.

Президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп проведут переговоры в Брюсселе.

Договоренность о данной встрече подтвердил Порошенко, общаясь с журналистами перед входом в штаб-квартиру НАТО, сообщает "Европейская правда".

Читайте также"РФ это агрессор, а Украина - жертва": Трампу подготовили памятку к саммиту НАТО и встрече с Путиным

Комментируя ожидаемую поддержку Украины со стороны США, в том числе перед саммитом США-Россия, он заявил, что "надеется обсудить это на встрече с Трампом", которая состоится в четверг.

До сих пор о запланированных переговорах президентов США и Украины сообщали лишь дипломатические источники.

Порошенко также заявил, что не имеет опасений по поводу факта запланированных переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Я ничего не боюсь. И мы имеем очень сильные заявления и сильную позицию как от Госдепа, так и от Белого дома относительно поддержки Украины и ее независимости", - пояснил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, саммит НАТО состоится 11-12 июля в Брюсселе.

Американские СМИ сообщили, что в Финляндии 16 июля состоится неформальная встреча Путина и Трампа без помощников и журналистов, на этом якобы настаивает сам Трамп.