Венгрия и в дальнейшем будет блокировать евроатлантические стремления Украины

Из-за закона о школьном образовании Будапешт не изменит свою позицию относительно Украины и в дальнейшем будет блокировать евроатлантические стремления соседнего государства, заявили в венгерском правительстве.

Правительство Венгрии и в дальнейшем будет блокировать евроатлантические стремления Украины. Об этом в среду, 11 июля, заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер.

"Наша позиция в отношении Украины остается неизменной", - сказал спикер венгерского внешнеполитического ведомства, сообщила пресс-служба министерства, пишет DW.

Менцер заявил, что блокировки Будапештом евроатлантического курса Киева будут продолжаться, пока украинская власть не прекратит "ущемление прав" этнических меньшинств и не вернет им те права, которые они имели ранее. На фоне этого он пригрозил, что венгерская власть будет блокировать проведение саммитов Украина-НАТО или встреч на уровне министров, а также накладывать вето на любые совместные двусторонние решения и заявления Украины и НАТО.

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Впрочем, представитель венгерского МИД заверил, что Будапешт не будет прибегать к вето на саммите, посвященном безопасности в Черноморском регионе, участие в котором, кроме стран-членов НАТО, возьмут Украина и Грузия.

Напомним, главным препятствием в отношениях Украины и Венгрии стало принятие в прошлом году закона о школьном образовании, что значительно расширяет применение украинского языка во время школьного образования. Будапешт называет этот закон нарушением прав нацменьшинств на изучение родного языка и призывает Киев изменить его.