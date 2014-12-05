Жесты Путина говорят о том, что он сам не верит в свои слова – психолог

Об этом пишет немецкий таблоид Bild, который попросил известного в Германии психолога Монику Матчин проанализировать жесты российского президента, передает ZN.UA.

Эксперт выделил несколько движений, которые могут свидетельствовать о настоящих мыслях Путина. В частности, к кафедре он шел подтянуто и размахивал руками. Но, замечает психолог, обычно президент России так не делает.

"Таким образом он хотел показать свою силу и открытость. Это сплошной спектакль", - считает Матчин.

Она также заметила, что Путин хватал руками края кафедры каждый раз, когда говорил о "величии" России и истории. Это признак того, что он хотел показаться решительным и мощным. Также во время речи он постоянно морщил лоб и не отводил глаз от бумажки с речью.

"Он очень жестко привязан к тексту, словно раб. Это подтверждает и то, что он почти не жестикулирует, но время от времени дергает левым плечом. Он бы и хотел больше двигаться, но знает: сдержанность языка тела - признак власти", - говорит психолог.

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Когда Путин читал речь, время от времени он поднимал брови, чтобы выделить какой-то эпизод. Но иногда он поднимал только одну бровь.

"Это означает, что он сам не верил некоторым своим высказываниям", - говорит Матчин.

Она также заметила, что на словах о чиновниках, "которые работают более прозрачно", и о проведенных проверках Путин сделал жест рукой в сторону.

"Это жест противоречия поведения. То есть он на самом деле не верит в эффективность проверок, проводимых в государственном аппарате", - сказала эксперт.

Путин в своем послании Федеральному Собранию заявил, что не собирается менять свою агрессивную политику в отношении Украины из-за санкций Запада. Никто не сможет силой и давлением повлиять на Россию, чтобы она изменила свою политику по отношению к Украине, заявил президент РФ Владимир Путин во время своего ежегодного обращения к Федеральному собранию в четверг, 4 декабря.