Главами 5 комитетов ВР стали фигуранты антикоррупционных расследований - Честно

Об этом сообщает Движение "Честно".

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ярослав Дубневич возглавил Комитет по вопросам транспорта и связи. О его вероятной причастности к коррупционным схемам на "Укрзалізниці" недавно сообщали журналисты программы "Наши деньги".

Кроме того, фирмы братьев Дубневичей неоднократно были замечены в участии в конкурсных торгах с фиктивной конкуренцией.

Комитет по вопросам социальной политики и труда отошел Людмиле Денисовой из "Народного фронта". Связанная с ней компания ООО "Медиа фильм" вроде бы получала часть доходов от оплаты посреднических услуг Спецоператора отчетности.

В 2009 году Государственная налоговая администрация заставила платить за эти услуги всех предпринимателей, которые сдавали отчетность в электронном формате.

Сергей Пашинский из Народного фронта стал председателем Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. В 2010 году он якобы способствовал рейдерскому захвату фабрики "Житомирські ласощі".

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Николаю Мартыненко, также депутату от "Народного фронта", досталась должность председателя Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

По материалам газеты "День", во времена пребывания на посту премьера Виктора Ющенко компания "Бринкфорд", связанная с Мартыненко, стала основным оператором НАЭК "Энергоатом" в работе с векселями, осуществляла поставки ядерного топлива на украинские АЭС, а также отправляла отработанное топливо на переработку в Россию.

По информации издания, после оплаты поставок на 250 млн. долларов на украинские АЭС реально было доставлено топлива лишь на 50 млн. долларов.

Кресло председателя Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма занял Артур Палатный из "БПП".

По данным расследования Slidstvo.info, Артур Палатный является владельцем стриптиз-клуба "Рио" в Киеве. Клуб был обвинен в неуплате налогов на сумму около 2 млн. грн., однако дело закрыли, поскольку прокурор отказался поддерживать государственное обвинение.

Также, по материалам расследования, в 2013 году в клубе "Рио" была найдена крупная партия алкоголя без акцизных марок, однако 4 марта 2014 году следователь отказался продолжать расследование, поскольку алкоголь якобы принадлежал не клубу, а третьему лицу.

Как известно, ранее двое фигурантов антикоррупционных расследований получили должности в правительстве.

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Валерий Вощевский стал вице-премьером, а Павел Петренко возглавил Минюст.

Движение "Честно" отмечает, что не подменяет правоохранительные органы и суды и не утверждает о совершении лицом правонарушения или его вину, а производит оценку кандидатов на основании данных антикоррупционных расследований, опубликованных в открытых общедоступных источниках.

"Такое оценочное суждение может не совпадать с официальными решениями и заключениями государственных органов", - отметили в организации.