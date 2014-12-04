Главами 5 комитетов ВР стали фигуранты антикоррупционных расследований - Честно
Пять комитетов Верховной Рады возглавили народные депутаты, которые являются фигурантами антикоррупционных журналистских расследований.
Об этом сообщает Движение "Честно".
Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ярослав Дубневич возглавил Комитет по вопросам транспорта и связи. О его вероятной причастности к коррупционным схемам на "Укрзалізниці" недавно сообщали журналисты программы "Наши деньги".
Кроме того, фирмы братьев Дубневичей неоднократно были замечены в участии в конкурсных торгах с фиктивной конкуренцией.
Комитет по вопросам социальной политики и труда отошел Людмиле Денисовой из "Народного фронта". Связанная с ней компания ООО "Медиа фильм" вроде бы получала часть доходов от оплаты посреднических услуг Спецоператора отчетности.
В 2009 году Государственная налоговая администрация заставила платить за эти услуги всех предпринимателей, которые сдавали отчетность в электронном формате.
Сергей Пашинский из Народного фронта стал председателем Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. В 2010 году он якобы способствовал рейдерскому захвату фабрики "Житомирські ласощі".
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Николаю Мартыненко, также депутату от "Народного фронта", досталась должность председателя Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
По материалам газеты "День", во времена пребывания на посту премьера Виктора Ющенко компания "Бринкфорд", связанная с Мартыненко, стала основным оператором НАЭК "Энергоатом" в работе с векселями, осуществляла поставки ядерного топлива на украинские АЭС, а также отправляла отработанное топливо на переработку в Россию.
По информации издания, после оплаты поставок на 250 млн. долларов на украинские АЭС реально было доставлено топлива лишь на 50 млн. долларов.
Кресло председателя Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма занял Артур Палатный из "БПП".
По данным расследования Slidstvo.info, Артур Палатный является владельцем стриптиз-клуба "Рио" в Киеве. Клуб был обвинен в неуплате налогов на сумму около 2 млн. грн., однако дело закрыли, поскольку прокурор отказался поддерживать государственное обвинение.
Также, по материалам расследования, в 2013 году в клубе "Рио" была найдена крупная партия алкоголя без акцизных марок, однако 4 марта 2014 году следователь отказался продолжать расследование, поскольку алкоголь якобы принадлежал не клубу, а третьему лицу.
Как известно, ранее двое фигурантов антикоррупционных расследований получили должности в правительстве.
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Валерий Вощевский стал вице-премьером, а Павел Петренко возглавил Минюст.
Движение "Честно" отмечает, что не подменяет правоохранительные органы и суды и не утверждает о совершении лицом правонарушения или его вину, а производит оценку кандидатов на основании данных антикоррупционных расследований, опубликованных в открытых общедоступных источниках.
"Такое оценочное суждение может не совпадать с официальными решениями и заключениями государственных органов", - отметили в организации.