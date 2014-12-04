За сутки боевики обстреляли украинских военных более 30 раз – штаб АТО
19:31, 04 декабря 2014Политика
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В течение дня террористы осуществили 31 атаку по позициям украинских военнослужащих.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
Как отметили в пресс-центре, террористы использовали ракетно-артиллерийское вооружение, минометы и другие виды оружия.
Также в зону поражения вражеской артиллерии попали населенные пункты: Крымское, Нижнее, Станица Луганская, Сокольники, Старый Айдар, Ольховое, Счастье, Славное, Тоненькое, Новокалиново, Красногоровка, Авдеевка, Дебальцево, Углегорск, Орлово-Ивановка, Камышеваха, Новоласпа, Богдановка, Ольгинка, Новотроицкое.
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На Мариупольском направлении был обстрелян населенный пункт Чермалык.
В свою очередь артиллерия сил АТО нанесла 20 огневых ударов.
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