Украина проверит гражданство лиц, с которыми собирается встретиться российский омбудсмен

По словам первого вице-спикера ВР, будет проанализирован список, с которым обратился МИД РФ.

Украина намерена проверить гражданство лиц, которых собирается посетить уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на территории украинского государства.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, первый вице-спикер Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Комментируя отказ Федеральной службы исполнения наказаний РФ допустить омбудсмена Украины Людмилу Денисову к политзаключенному Олегу Сенцову, поскольку у него якобы российское гражданство, Геращенко написала: «Я внимательно проанализировала тот список, с которым через дипломатическую ноту МИД РФ обратился в наш МИД с просьбой допустить Москалькову. Среди 50 фамилий - полтора десятка украинцев, которые воевали на Донбассе или готовили теракты. Значит ли это, что у них двойное гражданство, как в Вышинского? Теперь будем проверять».

Геращенко отметила, что Сенцов - украинский крымчанин, которого «РФ насильно считает своим гражданином и навязывает гражданство как каторгу, как крепостничество, как камень на шею».

Читайте такжеДежурный по колонии, где содержится Сенцов, после многочасового ожидания принял заявление Денисовой

«Людмила Денисова, кстати, тоже украинская крымчанка. И тут российская, полностью зависимая от Кремля фурия - обмудсвумен, отмечает, что Люда - не гражданка РФ. Но так, мол, её не пустят к Сенцову. А к Роману Сущенко не пустили из-за того, что не прошли слушания судов всех инстанций. А к Балуху почему прогнозируемо не пустят? А к Грибу, Карпюку, Клыуху? Кредо и политика России - сплошная ложь», - подытожила она.

Как сообщал УНИАН 28 июня омбудсмен России Москалькова посетила колонию «Белый медведь» в городе Лабытнанги, в которой 46-й день голодает политзаключенный украинец Сенцов. Кортеж доставил её в колонию, объехав Денисову, которая ждала перед воротами пенитенциарного учреждения.

Ранее Уполномоченный ВР заявляла, что руководство колонии не принимает у неё заявления на посещение Сенцова.

27 июня Денисова обратилась к главе администрации президента России Антону Вайну с просьбой обеспечить выполнение предоставленных ему российским лидером гарантий посещения украинских политических заключенных в России.

Денисова отметила, что во время пребывания в РФ постоянно проводила переговоры с российским омбудсменом Москальковой относительно «возможных синхронных, взаимных, одновременных, зеркальных» мониторинговых посещений, которые «не дали положительных результатов».

Также украинский омбудсмен обратила внимание на то, что заключенные в РФ украинцы Владимир Балух, Олег Сенцов и Станислав Клых длительное время отказываются от приема пищи, состояние их здоровья ухудшается с каждым днем и составляет существенную угрозу их жизни.

Кроме того, она сообщила, что обратилась также к заместителю руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарю Дмитрию Пескову, который, по её словам, «неоднократно заявлял, что выполнение президентских договоренностей зависит от двух омбудсменов».

Читайте такжеВ МИД Украины назвали политическими игрищами недопуск Денисовой к Сенцову

9 июня во время телефонного разговора президенты Украины и РФ Петр Порошенко и Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Денисова и Москалькова посетят украинских и российских заключенных в обеих странах.

13 июня Денисова отправилась в РФ. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале незаконно осужденного режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая. Однако Москалькова предложила сначала посетить в колонии в Омске одного из фигурантов дела так называемых «крымских диверсантов» Дмитрия Штыбликов. После этого Москалькова вместе с украинским консулом посетила Штыбликов.

При этом Москалькова утверждала, что Денисова отправилась в колонию к Сенцову по «собственной инициативе», и ее посещение не было согласовано. До сих пор Денисовой постоянно отказывают в предоставлении возможности увидеться с украинскими пленниками. Также омбудсмену отказывают в общении с ними по видеосвязи.