Сегодня Рада рассмотрит вопрос обновления состава ЦИК (видео)

Также в повестке дня - вопрос назначения судей Конституционного суда Украины.

Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос об обновлении состава Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, планируется, что народные депутаты рассмотрят вопрос освобождения от должности членов ЦИК и назначения на должности новых членов ЦИК.

Также в повестке дня - вопрос назначения судей Конституционного суда Украины.

Кроме того, парламент планирует рассмотреть сегодня около 50 законопроектов.

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В частности, предусмотрено рассмотрение постановления об обращении парламента Украины к институтам Евросоюза относительно углубления сотрудничества Украины и ЕС.

Также во втором чтении ожидается рассмотрение законопроекта по решению некоторых вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Сегодня же депутаты планируют рассмотреть блок вопросов аграрной политики, а также законопроекты, касающиеся криминализации наказания за незаконное пересечение государственной границы.