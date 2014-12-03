В Раде зарегистрирован проект постановления об отмене амнистии сепаратистам

Как сообщает сайт Верховной Рады Украины, проект постановления об отмене решения парламента от 16 сентября о принятии за основу и в целом Закон "О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей" зарегистрировано 2 декабря под № 1168. Законодательная инициатива принадлежит народным депутатам Александру Турчинову, Андрею Парубию и Сергею Пашинскому.

Как отмечается в пояснительной записке, с момента подписания Минских соглашений состоялось около 3 тыс. нарушений режима прекращения огня со стороны групп боевиков. Более 100 украинских солдат и десятки мирных жителей были убиты. Ситуация в зоне антитеррористической операции остается напряженной и существенных изменений не претерпела. Подтверждаются факты прибытия новых подразделений российских войск в зону АТО.

Читайте такжеТурчинов не подписал закон об амнистии террористов«Кроме того, 2 ноября на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, вопреки предусмотренному Минским протоколом от 5 сентября плану мирного урегулирования конфликта в этих административно-территориальных единицах, сепаратистскими военизированными формированиями при содействии Российской Федерации было организовано проведение псевдовыборов», - отмечают авторы проекта постановления.

«При такой ситуации видится целесообразным безотлагательно пересмотреть решения, которые принимались Верховной Радой Украины для обеспечения реализации Минских соглашений с целью деэскалации конфликта на востоке Украины», - резюмируют представители фракции «Народный фронт».