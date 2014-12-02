Группа Еремеева не будет голосовать за состав Кабмина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в своем выступлении сообщил председатель этой группы Игорь Еремеев.

“Мы сегодня приняли решение не голосовать за этот Кабинет министров”, - сказал он.

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“Мы с уважением относимся к министрам, но мы их не знаем. Тем более, не знаем, какие программы они планируют делать, какие реформы они планируют делать”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в группу входят 20 депутатов, среди которых Вячеслав Богуслав, Андрей Деркач, Владимир Литвин, Виктор Развадовский, Михаил Поплавский.