"Год Революции": Разгон Майдана
Агентство УНИАН и телеканал "УНИАН-ТВ" представляют цикл программ, цель которых - вспомнить, каким для нас всех был Евромайдан, не забыть ключевые моменты, с которыми в историю вошла украинская Революция Достоинства и помянуть героев Небесной Сотни, которые год назад на морозных улицах Киева и других городов Украины отдали свои жизни за нашу свободу.
Вторая программа цикла.
Начало репрессивных действий прежнего режима в отношении протестующих - ставшее началом конца Януковича. Жестокий разгон студентов на Майдане Независимости в Киеве в ночь на 30 ноября 2013 года.
Участники программы:
Сергей РАДЧЕНКО, участник студенческого митинга 29 ноября 2013 года. Во время ночных событий получил черепно-мозговую травму, 20 дней находился в коме;
Владислав ОЛЕНЧЕНКО, адвокат, организатор Штаба защиты пострадавших студентов;
Антон ПЛИШ, адвокат пострадавших студентов;
Зорян ШКИРЯК, советник Министра внутренних дел Украины;
Сергей ГОРБАТЮК, начальник 2-го следственного отдела Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины;
Олесь ДОНИЙ, народный депутат Украины.