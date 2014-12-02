"Год Революции": Разгон Майдана

Вторая программа цикла.

Начало репрессивных действий прежнего режима в отношении протестующих - ставшее началом конца Януковича. Жестокий разгон студентов на Майдане Независимости в Киеве в ночь на 30 ноября 2013 года.

Участники программы:

Сергей РАДЧЕНКО, участник студенческого митинга 29 ноября 2013 года. Во время ночных событий получил черепно-мозговую травму, 20 дней находился в коме;

Владислав ОЛЕНЧЕНКО, адвокат, организатор Штаба защиты пострадавших студентов;

Антон ПЛИШ, адвокат пострадавших студентов;

Зорян ШКИРЯК, советник Министра внутренних дел Украины;

Сергей ГОРБАТЮК, начальник 2-го следственного отдела Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины;

Олесь ДОНИЙ, народный депутат Украины.