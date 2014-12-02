Коалиция договорилась о всех должностях в Кабмине (список)

Общее собрание коалиции поддержало за основу предложения фракций относительно министерских должностей для передачи их на рассмотрение премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, координатор коалиции, лидер фракции “Блок Петра Порошенко” Юрий Луценко отметил, что “Блок Петра Порошенко” предлагает следующие кандидатуры: Александра Квиташвили - на должность министра здравоохранения Айвараса Абрамавичуса - на должность министра экономического развития Наталии Яресько - на должность министра финансов Владимира Демчишина - на должность министра энергетики и угольной промышленности Андрея Пивоварского - на должность министра инфраструктуры Сергея Квита - на должность министра образования и науки Геннадия Зубко - на должность вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Павла Розенко - на должность министра социальной политики Юрия Стеця на должность министра информационной политики. Читайте такжеПрезиденту передали документы о предоставлении гражданства 7 иностранным специалистам “Народный фронт” предлагает назначить: Вячеслава Кириленко на должность вице-премьер-министра - министра культуры Украины Арсена Авакова на должность главы МВД Павла Петренко - на должность министра юстиции Анну Онищенко - на должность министра Кабинета министров. «Самопомич» предлагает кандидатуру: Алексея Павленко на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины. Радикальная партия предлагает кандидатуру: Валерия Вощевского на должность министра Кабинета министров Украины. “Батькивщина” предлагает на должность: министра экологии и природопользования назначить Игоря Шевченко министра молодежи и спорта Игоря Жданова.

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