Коалиция договорилась о всех должностях в Кабмине (список)

16:06, 02 декабря 2014
Политика
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Общее собрание коалиции поддержало за основу предложения фракций относительно министерских должностей для передачи их на рассмотрение премьер-министра Украины.

/ АПУ

Как передает корреспондент УНИАН, координатор коалиции, лидер фракции “Блок Петра Порошенко” Юрий Луценко отметил, что “Блок Петра Порошенко” предлагает следующие кандидатуры:

Александра Квиташвили - на должность министра здравоохранения

Айвараса Абрамавичуса - на должность министра экономического развития

Наталии Яресько - на должность министра финансов

Владимира Демчишина - на должность министра энергетики и угольной промышленности

Андрея Пивоварского - на должность министра инфраструктуры

Сергея Квита - на должность министра образования и науки

Геннадия Зубко - на должность вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ

Павла Розенко - на должность министра социальной политики

Юрия Стеця на должность министра информационной политики.

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“Народный фронт” предлагает назначить:

Вячеслава Кириленко на должность вице-премьер-министра - министра культуры Украины

Арсена Авакова на должность главы МВД

Павла Петренко - на должность министра юстиции

Анну Онищенко - на должность министра Кабинета министров.

«Самопомич» предлагает кандидатуру:

Алексея Павленко на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Радикальная партия предлагает кандидатуру:

Валерия Вощевского на должность министра Кабинета министров Украины.

“Батькивщина” предлагает на должность:

министра экологии и природопользования назначить Игоря Шевченко

министра молодежи и спорта Игоря Жданова.

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