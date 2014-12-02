Коалиция договорилась о всех должностях в Кабмине (список)
Общее собрание коалиции поддержало за основу предложения фракций относительно министерских должностей для передачи их на рассмотрение премьер-министра Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, координатор коалиции, лидер фракции “Блок Петра Порошенко” Юрий Луценко отметил, что “Блок Петра Порошенко” предлагает следующие кандидатуры:
Александра Квиташвили - на должность министра здравоохранения
Айвараса Абрамавичуса - на должность министра экономического развития
Наталии Яресько - на должность министра финансов
Владимира Демчишина - на должность министра энергетики и угольной промышленности
Андрея Пивоварского - на должность министра инфраструктуры
Сергея Квита - на должность министра образования и науки
Геннадия Зубко - на должность вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ
Павла Розенко - на должность министра социальной политики
Юрия Стеця на должность министра информационной политики.
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“Народный фронт” предлагает назначить:
Вячеслава Кириленко на должность вице-премьер-министра - министра культуры Украины
Арсена Авакова на должность главы МВД
Павла Петренко - на должность министра юстиции
Анну Онищенко - на должность министра Кабинета министров.
«Самопомич» предлагает кандидатуру:
Алексея Павленко на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины.
Радикальная партия предлагает кандидатуру:
Валерия Вощевского на должность министра Кабинета министров Украины.
“Батькивщина” предлагает на должность:
министра экологии и природопользования назначить Игоря Шевченко
министра молодежи и спорта Игоря Жданова.