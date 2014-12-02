В Раде предлагают позволить судить сепаратистов

Соответствующий проект постановления (№1168) внесли 2 декабря в парламент депутаты фракции "Народный фронт" Александр Турчинов, Андрей Парубий и Сергей Пашинский.

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Текста проекта постановления на сайте парламент еще нет, сообщает Украинская правда.

Закон о недопущении преследования и наказания лиц, которые участвовали в сепаратистских действиях на Донбассе, парламент принял за основу и в целом 16 сентября 2014 года.

27 ноября, в первый день работы новой ВР, Турчинов предложил признать утратившим силу закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который также был принят 16 сентября.