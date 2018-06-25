Более 80% украинцев недовольны направлением, в котором движется страна - опрос

Социологическое исследование КМИС также показало, что 47,3% граждан считают, что Украина должна идти по интеграционному направлению вступления в Европейский Союз.

83,7% украинцев недовольны направлением, в котором движется страна, довольны - 11,2%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 7 по 21 июня 2018 года.

Согласно данным социологического исследования, 47,3% украинцев считают, что Украина должна идти по интеграционному направлению вступления в Европейский Союз.

11,9% респондентов убеждены, что Украина должна идти по направлению вступления в Таможенный союз.

Еще 30,1% граждан считают, что Украине не следует ориентироваться на вступление ни в ЕС, ни в Таможенный союз.

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Также опрос показал, что на референдуме по вступлению в НАТО 41,1% украинцев проголосовал бы «за», «против» высказались бы 30,7%.

КМИС провел опрос с 7 по 21 июня методом личного интервью 2005 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,8% - для показателей, близких к 25%; 2,0% - для показателей, близких к 10%; 1,4% - для показателей, близких к 5%.