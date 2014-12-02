СМИ: В зоне АТО растут поставки контрабанды

О новом сверхприбыльном бизнесе, которым, похоже, начали заниматься некоторые отечественные логистические компании, сообщает сайт РБК.

Как отмечает РБК, на ряде блокпостов украинской армии в зоне АТО военнослужащие вынуждены брать на себя роль таможенников и бороться с потоками контрабанды, которая активно движется в двух направлениях. Издание РБК утверждает, что бойцы упоминают название «Мист Экспресс». В Украине действительно существует такая логистическая компания. Как отмечает РБК, она единственная кроме «Укрпочты», кто имеет право работать в области международного обмена почтой. Что дает весьма широкие возможности по ввозу в страну контрабанды.

На правах анонимности сотрудник «Укрпочты» пояснил «схему» работы контрабандистов: товар перепаковывается в мелкие почтовые отправления, что дает право завозить их без уплаты пошлины (в Украине не облагаются пошлинами посылки стоимостью до 150 евро).

Солидный опыт «работы» с контрабандой, отмечают эксперты, это именно то, чего ждут от своих партнеров в ДНР и ЛНР.

- Часть контрабанды, которая проходит через зону АТО, пропускается по следующей схеме, - пояснил экономичский эксперт Александр Охрименко. - Берется компания, которая переуступает товар другой, в результате этот товар по документам завезен в Украину на компанию, которая находится в оккупированной территории. В результате, она налоги заплатила, но непонятно кому и где. Это, конечно, смешно, но кто же поедет ее проверять в Донецке.

Тем временем в самой компании "Мист Экспресс" заверяют, что работают строго в рамках правового поля Украины.