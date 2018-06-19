Горячий вторник: опубликовано видео столкновений под Радой

Под Радой 19 июня произошли столкновения, есть пострадавшие.

19 июня утром возле центрального входа в здания Рады начались акции шахтеров, чернобыльцев и ветеранов войны в Афганистане.

Позже участники акции протеста прорвались непосредственно к стенам парламента. Между митингующими и правоохранителями возникла драка. Видео столкновений на своей странице в Facebook опубликовал блогер Кирилл Яковлев.

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Как заявлял председатель Конфедерации свободных профсоюзов, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, прорыв митингующих в парламент не планировался, но у людей «не выдержали нервы».

По его словам, участники митинга требуют проголосовать за ряд законопроектов, в частности, «шахтерский».

Позже народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что во время столкновений возле парламента пострадали 8 полицейских и 3 гражданских. Провокациями во время акции занимались до 15 человек.