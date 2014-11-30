Силы АТО нанесли 31 огневой удар по позициям боевиков
20:20, 30 ноября 2014Политика
1 0
В зоне АТО украинские военные продолжают бой за Донецкий аэропорт.
Силы АТО отббивают атаки на аэропорт \ Фото УНИАН
Как сообщает пресс-центр АТО, «по состоянию на 18.00 террористы пытались совершить 25 атак, используя артиллерийско-минометный огонь при поддержке танков, продолжается битва за донецкий аэропорт».
Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, 15 - ранены
В ответ артиллерия сил АТО нанесла 31 огневой удар по позициям террористов.
«В зону поражения вражеской артиллерии попали населенные пункты: Сокольники, Кряковка, Крымский, Донецкий, Артем, Нижнетеплое, Пески, Авдеевка, Тоненькое, Опитное, Богдановка, Никишино, Малоорловка, Новоласпа, Николаевка, Павлополь», - говорится в сообщении.
Защитники Донецкого аэропорта пережили одну из самых трудных своих ночей
Потери среди гражданского населения Донецкой и Луганской областей уточняются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter