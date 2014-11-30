При обстреле боевиками Попасной один человек погиб и двое ранены

Об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. Также по его словам обстрелы боевиков не прекращались в районе Бахмутовской трассы и вблизи сел Трехизбенка и Сокольники.

Комментируя ситуацию в населенных пунктах восточного региона, пресс-секретарь СНБО отметил, что за прошедшие сутки боевики так называемой «ЛНР» вели обстрел из артиллерии, минометов и "Градов" ряда населенных пунктов в Луганской области, в частности, населенных пунктов Трехизбенка, Горное, Крымское, Сокольники, Счастье, Ольховое, Попасная, Макарово, Станица Луганская.

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«Самая сложная ситуация, по-прежнему, сохраняется в Станице Луганской, которую террористы систематически обстреливали из «Градов». В результате прямых попаданий снарядов и трассирующих пуль занялись и сгорели четыре дома», - отметил пресс-секретарь.

Во время вчерашнего обстрела "Градами" города Попасная ранения получили двое 78-летних пенсионеров, еще один человек, 82-летний мужчина, от полученных травм погиб.