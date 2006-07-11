Регионы не пускают в ложу представителей дипмиссий
17:25, 11 июля 2006Политика
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В дипломатической ложе находится система "Рада"
Депутаты от фракции Партии регионов не пускают в дипломатическую ложу представителей дипломатических миссий.
Как сообщил журналистам народный депутат Андрей ШЕВЧЕНКО, депутаты от Партии регионов заблокировали входы в дипломатическую ложу и не пускают представителей дипмисий.
По словам А.ШЕВЧЕНКО, заместитель посла Великобритании Мартин ХЕРЕС смог попасть в дипломатическую ложу только после вмешательства других народных депутатов.
Как известно, в том же секторе, где находится дипломатическая ложа, расположена система «Рада», которую со вчерашнего вечера охраняют депутаты от фракции Партии регионов.
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