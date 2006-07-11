Регионы не пускают в ложу представителей дипмиссий

Депутаты от фракции Партии регионов не пускают в дипломатическую ложу представителей дипломатических миссий.

Как сообщил журналистам народный депутат Андрей ШЕВЧЕНКО, депутаты от Партии регионов заблокировали входы в дипломатическую ложу и не пускают представителей дипмисий.

По словам А.ШЕВЧЕНКО, заместитель посла Великобритании Мартин ХЕРЕС смог попасть в дипломатическую ложу только после вмешательства других народных депутатов.

Как известно, в том же секторе, где находится дипломатическая ложа, расположена система «Рада», которую со вчерашнего вечера охраняют депутаты от фракции Партии регионов.