Антикоррупционная махинация

Казалось, все тревоги позади. Вдохнули, выдохнули, перекрестились, что двухлетняя эпопея сопротивления принятию закона об антикоррупционном суде со стороны властей во главе с президентом Порошенко канула в Лету. Наконец-то власть выполнила одно из главных требований главного кредитора Украины – Международного валютного фонда и приняла этот злополучный закон. Причем, закон уже не просто принят (а проголосовали за него конституционным большинством в четверг, 7 июня), а и в рекордные сроки согласован, подписан и даже напечатан в «Голосе Украины». И он вступил в силу.

Далеко не все верили, что именно так произойдет. Да и риторика главы государства за два года по поводу создания Антикоррупционного суда значительно эволюционировала – от характеристики суда как атрибута стран третьего мира до спасительного круга для европейской демократии в Украине. Хотя битва против ключевой нормы закона – предоставлении права международным экспертам вето на отбор судей Антикоррупционного суда – продолжалась до последней минуты. Чего только стоят достаточно резкие и неоднократные высказывания главы государства, что такое право для экспертов нарушает суверенитет Украины и является антиконституционным.

По слухам, в последние дни к агитированною за закон об Антикоррупционном суде подключилось и посольство США в Украине

Не удивительно, что норму о международных экспертах согласовывали ночью, накануне голосования, а комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики, который как раз и отвечал за подготовку закона об Антикоррупционном суде, обсуждал последние правки буквально за тридцать минут до голосования. Говорят, что окончательной бумажной версии закона депутаты так и не увидели.

Следует напомнить, что многие депутаты пропрезидентской фракции (и не только) были категорически против принятия закона до последней минуты. Именно это обстоятельство заставило премьер-министра Владимира Гройсмана выступить с ультимативным требованием – если не будет закона, он уйдет в отставку. Такой шаг буквально взбесил депутатов БПП. В качестве доказательства, посмотрите, какие комментарии они давали журналистам. Мол, принятие закона – не дело Гройсмана, пусть тарифами занимается (хотя, это ведь тоже не его дело, на самом-то деле) и т.д.

Каким-то образом в опубликованной версии закона оказалась норма, согласно которой апелляции по тем делам НАБУ, которые уже рассматриваются в общих судах, будут и дальше рассматривать суды общей юрисдикции, а не Высший антикоррупционный суд

По слухам, в последние дни к агитированною за закон об Антикоррупционном суде подключилось и посольство США в Украине, которое выходило на многих депутатов и дипломатично рассказывало, у кого вдруг могут возникнуть проблемы...

В итоге, сработало – 315 депутатов нажали кнопку «за» Антикоррупционный суд. Казалось – все, победа. Хотя МВФ еще толком ничего не сказал – взял тайм-аут на изучение закона.

И тут взрывается информационная бомба – Центр противодействия коррупции (ЦПК) заметил подмену одной нормы по апелляции. Каким-то образом в опубликованной версии закона оказалась норма, согласно которой апелляции по тем делам НАБУ, которые уже рассматриваются в общих судах, будут и дальше рассматривать суды общей юрисдикции, а не Высший антикоррупционный суд.

ЦПК и Transparency International в Украине уверяют – такая норма не обсуждалась и не ставилась на голосование, ее нет в сравнительной таблице.

Еще жестче высказались в НАБУ, отметив, что такая норма позволит уйти от ответственности ТОП-50 коррупционеров, дела по которым уже ушли в суды или уйдут в ближайшее время. В НАБУ даже уточнили: некоторые коррупционеры после голосования закона об антикоррупционном суде в такой редакции всю ночь веселились.

Понятно, что комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия не мог не прокомментировать ситуацию. Но смысл сказанного – все законно. Норма озвучивалась и даже обсуждалась с Венецианской комиссией. И была принята, чтобы облегчить жизнь Антикоррупционному суду в случае его создания. (Хотя странно – новый суд еще не создан, а его уже берегут, чтобы не перетрудился. А о том, что общие суды перегружены и многие месяцы не могут приступить к рассмотрению дел НАБУ, стыдливо умалчивают).

Венецианская комиссия, тем временем, заявила: норму с ней не согласовывали. Последнее заявление от ЕС – сейчас внимательно изучаем закон. Все, приплыли…

Впрочем, чему удивляться? Подделка норм при принятии законов в Украине уже давно поставлена на поток. Для это и создали легкий хаос в законотворчестве – внесение тысяч поправок, голосование поправок с голоса, а затем «технико-юридическая обработка» редакции закона голосования. И трудно представить, что «известные ловцы рыбы в мутной воде» – глава комитета Руслан Князевич и член комитета Александр Грановский, которого СМИ называют адъютантом президента и «смотрящим» за судами и правоохранительными органами – не воспользовались ситуацией. Причем, это явно делалось если не с подачи, то не без ведома главнокомандующего.

Вопрос только в том – зачем это было делать с судьбоносным законом?

Неужели МВФ сейчас уступит? Верили, что пронесет?

И потом – к кому больше доверия у МВФ: к влиятельным международным организациям или к украинским властям? Мне кажется, вопрос риторический.

И еще вопрос – а зачем вообще было два года тянуть кота за хвост? Понятно, что страна без коррупции, что бордель без проституции. Но в данном случае не до шуток и экспериментов, на кону – судьба государства!

Ведь ситуация в экономика близка к катастрофической. Еще в начале лета ведущие экономисты, члены Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины и представители бизнеса написали открытое письмо к властям, указав в нем, что Украину ждет катастрофическая девальвация гривни, глубокий кризис и даже дефолт в случае срыва программы сотрудничества с МВФ.

«Считаем своим долгом заявить: украинское государство стоит на грани глубокого экономического кризиса. Во второй половине этого года украинское правительство должно заплатить более 3 млрд долларов кредиторам. В следующем году около 7 млрд. Этих денег государство не имеет, и источники их получения пока отсутствуют. Невыплата долга означает катастрофическую девальвацию гривни с неизбежным стремительным обнищанием большинства украинских граждан», - говорилось в письме.

В результате этих игрищ и махлевания с законом об антикоррупционном суде пострадает большинство украинцев

Итак, без МВФ уже к концу года в бюджете образовывается дыра в 4 млрд. долларов. А это значит, что гривня пойдет в разнос, инфляция сумасшедшая и придется резать социальные расходы.

Как команда власти собирается разруливать ситуацию? Занимать у частных инвесторов, чтобы хоть как-то дотянуть до выборов? Но ведь это еще больше долговая удавка. Повесить всех собак на Гройсмана? Но тот вроде бы тоже не дурак, чтобы быть козлом отпущения.

Очевидно, что в результате этих игрищ и махлевания с законом об антикоррупционном суде пострадает большинство украинцев.

Мне кажется, путь у этой власти один – не уличать всех в «зрадофильстве» по поводу и без оного, а срочно исправлять ошибки в законе об антикоррупционном суде и приступить к безболезненному его формированию. Только так страна может сохранить сотрудничество с МВФ…

Николай Бабич