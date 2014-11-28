Санкции против сепаратистов вступят в силу завтра - Совет ЕС

Санкции против 13 человек и 5 компаний вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС 29 ноября.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, распространенном сегодня в Брюсселе.

"Согласно поручению Совета министров иностранных дел от 17 ноября, Совет усилил ограничительные меры ЕС против сепаратистов, действующих в восточной Украине. К 13 лиц и пяти компаний, которые привлечены к действиям, направленным против территориальной целостности Украины, будут применены замораживание активов и запрет на поездки в ЕС", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПод санкции ЕС попадут еще 13 организаций «ДНР» и «ЛНР»Таким образом, общее количество лиц, на которых распространяются санкции ЕС, составляет 132. Также в санкционном списке 28 компаний.

Также отмечается, что «правовые акты, которые включают в себя сведения о тех, против кого направлены меры, приняты путем письменной процедуры».

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз 27 ноября принял дополнительные санкции против сепаратистов, которые действуют на востоке Украины. В список внесены 13 человек и 5 компаний.