Топливная схема в Минобороны: суд вернул Павловскому загранпаспорта для командировок

Основанием для решения стал долг заместителя главы Минобороны ездить за границу.

Соломенский районный суд Киева вернул заграничные паспорта заместителю министра обороны Игорю Павловскому, которого подозревают в хищении около 150 миллионов гривень. Соответствующее решение принял судья по результатам рассмотрения ходатайства САП о продлении меры пресечения.

Как сообщает Тиждень.ua, первый заместитель руководителя САП Максим Грищук просил продлить действие всех процессуальных обязанностей, возложенных на Павловского, в частности, сдачу загранпаспортов Государственной миграционной службы.

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Как отметила защита Павловского, обязанность сдачи загранпаспортов препятствует его работе, поскольку он как заместитель министра обороны обязан выезжать за пределы Украины для выполнения своих должностных обязанностей, в том числе для участия в заседаниях Совместной украинско-турецкой комиссии по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества, Межправительственной украинско-вьетнамской комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества, Межправительственной украинско-китайской координационной комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества, принять участие в Международной выставке наземных и воздушных сил во Франции, в подтверждение чего стороной защиты были предоставлены соответствующие документы.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП, однако решил вернуть заграничные паспорта.

Как сообщалось, 28 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило досудебное расследование в отношении должностных лиц Министерства обороны Украины, которых подозревают в хищении государственных средств в сумме более 149 миллионов гривен во время закупки топлива для нужд оборонного ведомства.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура раскрыли схему хищения свыше 149 млн грн государственных средств при закупке горючего для Минобороны.

11 октября во время проведения обысков был задержан заместитель министра обороны Павловский и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича.

Еще двое подозреваемых по делу – служащий отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и работник Департамента внутреннего аудита Минобороны.

Полторак ранее заявил, что уйдет в отставку, если причастность Павловского к растрате будет доказана.