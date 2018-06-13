Кабмин одобрил отставку Жебривского с поста главы Донетчины
Кабинет министров Украины одобрил отставку Павла Жебривского с поста главы Донецкой областной государственной администрации, руководителя областной военно-гражданской администрации.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко. "Согласовали указ президента об увольнении", - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, 11 июня Жебривский написал в Facebook, что президент Украины Петр Порошенко принял его заявление об отставке.
По его словам, "в субботу (9 июня) встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду его должен рассмотреть Кабмин".
Порошенко назначил Жебривского председателем Донецкой облгосадминистрации 11 июня 2015 года.