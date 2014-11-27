Силовики уничтожили огневые точки боевиков вблизи Мариуполя – штаб

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

««Проснулись» боевики и в районе города Мариуполь. Дважды они пытались осуществить обстрелы наших укреплений. В частности, нанесен ущерб гражданским жилым зданиям. К счастью, мирные жители не пострадали. Во время второго обстрела в ответ был открыт огонь. Огневые точки противника были уничтожены. Потери среди террористов уточняются», - сообщает пресс-центр АТО.

Как сообщал УНИАН, сегодня штаб обороны Мариуполя сообщал, что боевики уже несколько дней не обстреливают позиции сил АТО в Мариуполе и окрестностях, что связано с ротацией подразделений незаконных бандформирований.

«Ночь в Мариуполе и окрестностях прошла спокойно. Боевых столкновений сил АТО с войсками противника не было. Разведывательных полетов российских БПЛА также не наблюдалось», - говорилось в сообщении.

Читайте такжеПод Докучаевском боевики понесли потери, по ошибке атаковав свои же позицииШтаб обороны города сообщал о том, что «в настоящее время происходит определенная ротация подразделений, находящихся по другую сторону условной границы. Можно предположить, что затишье, которое установилось в Мариуполе и окрестностях, в последние дни напрямую связано с проведением этой ротации».