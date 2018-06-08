В Минобороны РФ отреагировали на сообщения о перехвате российского корабля в Черном море украинским Ан-26

Отмечалось, что Ан-26 якобы обнаружил судно в непосредственной близости от украинской границы.

Минобороны России назвало сообщения о перехвате российского ракетного корабля украинским военно-транспортным самолетом Ан-26 в Черном море "анекдотом".

Читайте такжеПостпред Порошенко раскрыл цель переброски ВМС РФ в Черном море

Так, официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков счел новость одесского СМИ о перехвате в Черном море боевого корабля РФ "гротескной", передает "РИА Новости".

"Неисчерпаемый юмор одесситов жив, несмотря ни на что", - сказал он.

"Тем не менее нельзя исключать, что данный анекдот на самом деле — спланированная "эксклюзивная утечка" южного оперативного командования ВСУ", - заявил Конашенков.

Ранее издание "Думская" сообщило, что самолету Ан-26, принадлежащему Военно-морским силам удалось перехватить российский малый ракетный корабль вблизи острова Змеиный (Одесская обл.).