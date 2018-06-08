В Минобороны РФ отреагировали на сообщения о перехвате российского корабля в Черном море украинским Ан-26
Минобороны России назвало сообщения о перехвате российского ракетного корабля украинским военно-транспортным самолетом Ан-26 в Черном море "анекдотом".
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Так, официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков счел новость одесского СМИ о перехвате в Черном море боевого корабля РФ "гротескной", передает "РИА Новости".
"Неисчерпаемый юмор одесситов жив, несмотря ни на что", - сказал он.
"Тем не менее нельзя исключать, что данный анекдот на самом деле — спланированная "эксклюзивная утечка" южного оперативного командования ВСУ", - заявил Конашенков.
Ранее издание "Думская" сообщило, что самолету Ан-26, принадлежащему Военно-морским силам удалось перехватить российский малый ракетный корабль вблизи острова Змеиный (Одесская обл.).