Пять американских военных самолетов KC-135 Stratotanker прилетели во Львов на учебу (фото)

Вместе с самолетами во Львов прибыло около 150 человек персонала.

Во Львов для участия в военных учениях прибыли 5 самолетов-топливозаправщиков KC-135 Stratotanker ВВС США.

По сообщению официального сайта Воздушных сил США в Европе и Африке, четыре самолета KC-135 Stratotanker осуществили посадку в Международном аэропорту «Львов» в пятницу и субботу, 1-2 июня. Еще один такой самолет прилетел во Львов в четверг, 7 июня, пишет Zaxid.net.

Вместе с самолетами во Львов прибыло около 150 человек персонала. Фото одного из самолетов опубликовал на своей странице в Facebook известный споттер Виталий Трубников.

Американские самолеты прилетели во Львов с нескольких авиабаз: RAF Mildenhall (Великобритания), McConnell AFB (Канзас, США), Beale Air Force Base (Калифорния, США) и базы Национальной гвардии США в Иллинойсе.

Читайте такжеУкраинские военные в 2018 году примут участие в 19 многонациональных учениях

Развертывание KC-135 в Украине – это часть американской стратегии защиты европейских союзников, укрепление безопасности в Восточной Европе и улучшение военного взаимодействия между странами-членами НАТО и партнерами.

Самолеты KC-135 Stratotanker будут принимать участие в учебных миссиях с 4 по 16 июня 2018 года. Их используют для увеличения радиуса действия стратегических бомбардировщиков.