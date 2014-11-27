За сутки в зоне АТО получили ранения пятеро военных
12:59, 27 ноября 2014Политика
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В течение суток в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе пять украинских военнослужащих получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра Андрей Лысенко.
"Всего в течение суток боевики осуществили 50 обстрелов позиций украинских военных, в результате чего пять наших военнослужащих получили ранения. К счастью, погибших нет", - сказал Лысенко.
Читайте такжеСилы АТО в районе Докучаевска уничтожили десятки боевиковПо его словам, также из-за обстрела боевиками населенных пунктов погибли два гражданских лица, восемь были ранены.
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