За сутки в зоне АТО получили ранения пятеро военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра Андрей Лысенко.

"Всего в течение суток боевики осуществили 50 обстрелов позиций украинских военных, в результате чего пять наших военнослужащих получили ранения. К счастью, погибших нет", - сказал Лысенко.

Читайте такжеСилы АТО в районе Докучаевска уничтожили десятки боевиковПо его словам, также из-за обстрела боевиками населенных пунктов погибли два гражданских лица, восемь были ранены.