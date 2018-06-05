СБУ блокировала кибератаку на дипломатическое ведомство одной из стран НАТО

Хакеры пытались осуществить кибератаку через информационные ресурсы Министерства здравоохранения Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали кибератаку на дипломатическое ведомство одной из стран - членов Североатлантического альянса через несанкционированное использование информационных ресурсов Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, правоохранители задокументировали факт нарушения правил защиты информации и эксплуатации автоматизированных систем должностными лицами одного из государственных предприятий Минздрава.

Указанные нарушения привели к получению злоумышленниками незаконного доступа к информационно-телекоммуникационным системам госучреждения. Затем хакеры попытались воспользоваться указанным взломом для проведения кибератак на иностранное представительство.

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По результатам проверки руководство Минздрава Украины приняло решение уволить генерального директора указанного госпредприятия. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 363 (Нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Ранее эксперты компании Cisco, которая занимается кибербезопасностью, предположили, что российские хакеры планировали осуществить масштабную кибератаку в Украине 28 июня, когда страна празднует День Конституции.