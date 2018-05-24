"Я сейчас закрою рот этому сепару!": нардепы поскандалили в прямом эфире (видео)

Добкин назвал Осуховского идиотом и посоветовал ему закрыть рот.

Народный депутат ВО "Свобода" Олег Осуховский устроил перепалку с лидером партии "Христианские социалисты" Михаилом Добкиным в прямом эфире.

Инцидент произошел во время ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NEWSONE.

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Депутаты обсуждали ситуацию на Донбассе.

"В первую очередь новый президент должен сделать первые три свои поездки в Донецк, потом в Луганск, а потом в Симферополь, где встретится с людьми, которых называют гражданами Украины, но ни во что не ставят не их права, не их желания и не интересуются их проблемами", - сказал Добкин.

После этого Осуховский начал выкрикивать: "Текст по-дебильному написан". На что Добкин ответил: "Можно я пропущу эту реплику? Мне сложно отвлекаться на идиотов всю передачу". "Та тебе и текст никто не пишет. Ты их читать не умеешь. Сиди, рот закрой", - продолжил он.

"Я сейчас закрою рот этому сепару... Ты знаешь, что я могу закрыть", - пригрозил Осуховский.

"После передачи разберемся". - ответил Добкин.

Как сообщал УНИАН, между министром финансов и премьером произошла перепалка на заседании Кабмина.