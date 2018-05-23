Помпео заявил, что ранее посещал Донбасс

Госсекретарь США считает, что вопросы вторжения России и аннексии Крыма должны получить больший вес.

Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что ранее посещал восток Украины и ознакомился с последствиями вторжения России.

Как сообщает "Голос Америки", об этом он заявил, отвечая на вопрос конгрессмена Стива Чебота на слушаниях комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам. Слушания были посвящены вопросу стратегических приоритетов и бюджета Госдепартамента.

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Сначала конгрессмен Чебот, обращаясь к Помпео, подчеркнул: "Вторжение России и ее преступная аннексия части Украины, Крыма, слишком часто игнорируется остальным миром. Если бы Вы каким-либо образом могли придать этому вопросу больший вес, я был бы Вам очень благодарен".

Отвечая конгрессмену, Помпео поддержал необходимость придать больший вес этому вопросу. Он также упомянул о путешествии в Украину еще во время своей службы в ЦРУ.

"Последнее путешествие, которое я совершил в своей предыдущей роли в Украину, было на Донбасс, где я увидел, с какими вызовами сталкивается Украина и ее народ. Это - очень серьезное дело. Россияне аннексировали одну пятую часть их страны. Мы никогда не должны забывать о том, что это произошло", - добавил Помпео.

Как сообщал УНИАН, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призывает Российскую Федерацию прекратить агрессию на Донбассе в связи с ростом насилия.