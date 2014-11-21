США: Шансы Украины на вступление в НАТО зависят от ее народа

"Наш подход неизменен и заключается в том, что двери НАТО остаются открытыми. Каждая страна может подавать запрос", - сказал Ратке. По его словам, "украинцы имеют право принимать решения по поводу того, какую политику они хотят проводить".

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В достигнутом в пятницу оглашении о создании коалиции большинства в Верховной раде говорится о намерении Украины взять курс на присоединение к НАТО, сообщает ТАСС.