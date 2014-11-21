За сутки в зоне АТО погиб украинский военный, ранены еще 18 бойцов

За сутки получили ранения 18 наших военнослужащих, 1 военнослужащий погиб.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

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Вчера боевики также в течение двух часов обстреливали город Счастье, что на Луганщине. В результате взрыва снаряда возле здания супермаркета ранило трех человек. Во время обстрела снаряды попали в помещение неработающего супермаркета. Раненые лицеисты и еще одна местная жительница находились возле здания, когда произошел взрыв.