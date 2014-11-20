В Житомирском облсовете самораспустилась фракция Партии регионов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на очередной сессии Житомирского областного совета сообщил председатель совета Виталий Француз.

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По его словам, «фракция Партии регионов объявила о самороспуске».

Согласно данным официального сайта облсовета, во фракцию «регионалов» входило 15 человек.

Сначала этой фракцией руководил теперь уже экс-губернатор Житомирской области Сергей Рыжук, а после него - депутат облсовета, "регионал" Андрей Дяченко.