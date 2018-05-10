Посольство США требует от России освободить украинца Карпюка

Американские дипломаты подчеркивают, что Карпюка осудили по сфабрикованным обвинениям.

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине требует от Российской Федерации освободить незаконно осужденного украинца Николая Карпюка.

Об этом Посольство США сообщает в Twitter.

"Россия задержала украинского активиста Николая Карпюка во время его визита в Россию в 2014 году и приговорила к 22 годам тюрьмы по сфабрикованным обвинениям. Россия должна отпустить Карпюка!", - подчеркнули американские дипломаты.

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Справка УНИАН. В мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения, соответственно, в колонии строгого режима. Их осудили за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 - начале 1995 гг. сам принимал в них участие.

Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в Россию запросы о передаче Карпюка и Клыха.