За сутки в зоне АТО погибли 2 украинских военных, еще 13 ранены
07:47, 19 ноября 2014Политика
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За сутки в боях с террористами Украина потеряла двух военнослужащих, еще тринадцать получили ранения различной степени тяжести.
Всее раненые направлены в больницу / УНИАН
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
«Все раненые направлены в больницу. Все необходимое для их выздоровления есть», - сообщают в пресс-центре.
В то же время, вчера был доставлен гуманитарный груз жителям населенного пункта Булавинское. Местные жители получили продукты и вещи первой необходимости.
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«А террористы в то же время вели артиллерийский и минометный огонь по поселку. Также, под обстрел попали наши подразделения в районе Углегорська, Каменки, Никишного, Малоорловки и Майорской», - сообщает пресс-центр.
Ранее сообщалось, что 43 раза в течение суток террористы нарушали условия прекращения огня.
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