За сутки в зоне АТО погибли 2 украинских военных, еще 13 ранены

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Все раненые направлены в больницу. Все необходимое для их выздоровления есть», - сообщают в пресс-центре.

В то же время, вчера был доставлен гуманитарный груз жителям населенного пункта Булавинское. Местные жители получили продукты и вещи первой необходимости.

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«А террористы в то же время вели артиллерийский и минометный огонь по поселку. Также, под обстрел попали наши подразделения в районе Углегорська, Каменки, Никишного, Малоорловки и Майорской», - сообщает пресс-центр.

Ранее сообщалось, что 43 раза в течение суток террористы нарушали условия прекращения огня.