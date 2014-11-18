Филатов распродает коллекцию швейцарских часов. Деньги пойдут на нужды армии

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Когда я отказался от часов, потому что неприлично носить на руке десятки тысяч долларов, когда пацанам на фронте есть ничего. А теперь настало время часы продать. На нужды армии", - написал Филатов.

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