Филатов распродает коллекцию швейцарских часов. Деньги пойдут на нужды армии

02:30, 18 ноября 2014
Политика
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Заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов передал на реализацию свою коллекцию швейцарских наручных часов ради денег для фронта. 

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Когда я отказался от часов, потому что неприлично носить на руке десятки тысяч долларов, когда пацанам на фронте есть ничего. А теперь настало время часы продать. На нужды армии", - написал Филатов.

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Сообщение by Borys Filatov.
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