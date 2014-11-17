Штаб АТО: Авдеевка – самая "горячая" точка на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Тринадцать раз в течение дня бандиты обстреливали наши позиции», - говорится в сообщении.

«Наиболее напряженная ситуация в районе Авдеевки. Там подразделения сил АТО в течение длительного времени обеспечивают оборону стратегического объекта. Боевики трижды открывали огонь по нашим позициям», - добавляет пресс-центр.

Читайте такжеС сентября боевики продвинулись на 70 км и планируют захватить еще 6 стратегических объектов – генералТакже сообщается, что боевики вели минометные обстрелы украинских подразделений в Гранитном, Заможном и Орловском, из РСЗО БМ-21 «Град» обстреляли жилые кварталы Дебальцево.

Кроме того, на Дебальцевском направлении под минометные обстрелы попали подразделения АТО, которые обеспечивают оборону стратегического плацдарма.

На Луганщине под обстрелы бандитов попали украинские блокпосты, опорные и наблюдательные пункты вблизи Станицы Луганской, Сокольники и Донецкого.

Также сегодня боевики длительное время вели артиллерийский огонь по новому терминалу Донецкого аэропорта.

Силы АТО наносили огневые удары, направленные на уничтожение огневых точек боевиков.